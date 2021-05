Nächster Prozess im Missbrauchsfall Münster

Münster (dpa/lnw) - Im Missbrauchskomplex Münster beginnt am Montag mit der Anklageverlesung gegen einen 35-Jährigen aus Warendorf ein weiterer Prozess vor dem Landgericht. Dem Mann wird zur Last gelegt, einen heute Elfjährigen zwischen Ende 2019 und Frühjahr 2020 bei drei Gelegenheiten schwer sexuell missbraucht zu haben. Bei dem Jungen handelt es sich laut den Ermittlungen um den Ziehsohn eines 28-jährigen IT-Technikers aus Münster. Der Mann gilt in dem Tatkomplex als Drahtzieher und sitzt in einem weiteren Prozess am Landgericht auf der Anklagebank.

