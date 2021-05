Wochenstart mit Schauern und Sturmböen in NRW

Essen (dpa/lnw) - Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Am Montag bleibt es zunächst noch überwiegend trocken bei Höchstwerten bis 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Lediglich im Norden des Landes kann es am Nachmittag leichte Schauer geben. In der Nacht zum Dienstag zieht dann von Westen her Regen auf, und es wird windig. In der Eifel sind Sturmböen möglich.

Von dpa