Laschet schreibt Olympia an Rhein und Ruhr nicht ab

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalen hat das Projekt einer Bewerbung um Olympische Spiele nicht aufgegeben. «Die Städte an Rhein und Ruhr, die sich für die Olympischen Spiele bewerben wollten, machen weiter, bleiben weiter zusammen und bereiten sich auf das vor, was in den 2030er Jahren anstehen könnte», erklärte Ministerpräsident Armin Laschet am Montag auf einer Pressekonferenz zu den «Die Finals 2021» vom 3. bis 6. Juni in Berlin und an Rhein und Ruhr.

Von dpa