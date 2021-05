Digitale Anträge: Serviceportal NRW in Frühphase gestartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit ersten Angeboten auf einem neuen Internet-Serviceportal will das Land Nordrhein-Westfalen die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben. Die Plattform «NRW Serviceportal» ist in einer ersten Ausbaustufe in Betrieb genommen worden und soll künftig die Suche im gesamten verfügbaren Verwaltungsangebot auf bundes-, landes- und kommunaler Ebene vereinfachen, wie der IT-Dienstleister des Landes IT.NRW am Montag mitteilte. Damit schreite man auf dem Weg zum digitalen Bürgeramt voran, hieß es.

Von dpa