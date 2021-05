Grüne fordern neue Leitentscheidung zum Braunkohle-Ausstieg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz fordern die NRW-Grünen eine neue Leitentscheidung der Landesregierung zum Kohle-Ausstieg. «Wir müssen bis 2030 aus der Braunkohle raus», sagte die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Verena Schäffer, am Montag in Düsseldorf. Die Forderung der Grünen habe durch die «historische Entscheidung» des höchsten deutschen Gerichts an Gewicht gewonnen.

Von dpa