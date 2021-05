Am Anfang war der Zufall: Bande von Luxus-Autodieben in Haft

Das Trio wurde dann in der Nacht zu Karfreitag beim Diebstahl eines hochwertigen Autos in Essen beobachtet. Da eine Festnahme vor Ort nicht möglich war, wurde die Bande erst im mehr als 30 Kilometer entfernten Rheinufertunnel in Düsseldorf gestoppt. Der bislang bekannte Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich.

In ihrer konspirativen Wohnung in Essen wurden viele verpackte Fahrzeugteile wie Lenkräder, Steuergeräte und festinstallierte Navigationsgeräte entdeckt. Für die Ermittler geht es nun darum, die Gegenstände Diebstählen zuzuordnen. Auch ein in Essen geklautes und im niederländischen Breda wiederentdecktes Luxusauto könnte auf das Konto der Bande gehen. Alle drei Männer sind in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:210503-99-448861/2