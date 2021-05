Am 18. Geburtstag: Leverkusen verlängert bis 2026 mit Wirtz

«Sein herausragendes Talent war natürlich offensichtlich und hat Anlass zu großen Hoffnungen gegeben, als wir ihn Anfang 2020 als 16-Jährigen zu uns geholt haben», sagte Sportchef Rudi Völler: «Dass Florian aber schon jetzt zu einer zentralen Figur unserer Profimannschaft werden würde, war sicherlich nicht zu erwarten.»

Für Sportdirektor Simon Rolfes ist Wirtz, den der Verein in einem Geburtstags-Tweet als «Starboy» bezeichnete, «gleichzeitig ein Versprechen für die Zukunft als auch ein Garant für sportlichen Erfolg in der Gegenwart». Er habe «das Zeug, in den kommenden Jahren zu einem Top-Spieler der Bundesliga zu werden und auch zu einem wichtigen Element der deutschen Nationalmannschaft.»

Wirtz, der gerade sein Abitur baut, erklärte «in naher Zukunft Titel» mit Bayer zu seinem Ziel: «Ich spiele hier in einem super Verein, der zu den besten in Deutschland gehört und mit dem ich in den nächsten Jahren höchste Ziele in Angriff nehmen will.»

© dpa-infocom, dpa:210503-99-450362/2