Gut vier Wochen nach Tötungsdelikt weiterer Haftbefehl

Ahlen/Münster (dpa/lnw) - Gut vier Wochen nach der Tötung eines 21-Jährigen in Ahlen und der Verhaftung seines Mitbewohners (21) ist ein weiterer Beschuldigter (19) in Untersuchungshaft gekommen. Der 19-Jährige sei dringend verdächtig, die Tat mit dem ihm bekannten ersten Beschuldigten zusammen geplant und ausgeführt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Wer von den beiden mutmaßlich die treibende Kraft gewesen sei, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Von dpa