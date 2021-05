Waffenverbot an Bahnhöfen Köln Hbf, Siegen und Siegburg

Köln (dpa/lnw) - Nach vielen Gewalttaten am Kölner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei dort für das kommende Wochenende ein Waffenverbot verhängt. Betroffen seien auch die Bahnhöfe Siegburg/Bonn und Siegen, teilte die Bundespolizei am Montag in Köln mit.