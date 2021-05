Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hilden (dpa/lnw) - Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist in Hilden (Kreis Mettmann) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte am Montagnachmittag gewendet und war dann mit dem Motorrad zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 31-jährige Autofahrer blieb bei der Kollision unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Von dpa