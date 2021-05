Auto kollidiert an Bahnübergang mit Zug: Fahrer flieht

Grevenbroich (dpa/lnw) - Der Autofahrer, der an einem Bahnübergang in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) nach einer Kollision mit einem Zug schwer verletzt worden war, war auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte, sollte der Fahrer am Montag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, gab aber Gas. Vor dem beschrankten Bahnübergang sei der Fahrer an schon wartendenden Autos links vorbeigezogen, die Halbschranke sei bereits geschlossen gewesen. Bei dem Versuch, über den Bahnübergang zu fahren, war sein Wagen von einem Zug erfasst worden. Der Mann wurde nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt. Die Fahrgäste und der Lokführer der Regionalbahn seien unverletzt geblieben.

Von dpa