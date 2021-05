Wechselhaftes Schauerwetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Nach dem Sturmtief «Eugen» in Nordrhein-Westfalen klingt der Wind langsam ab. Es bleibt in den kommenden Tagen aber kühl und wechselhaft, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Zunächst kann es Regen, Schauer und Gewitter geben. Im Tagesverlauf können verbreitet noch stürmische Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometern übers Land fegen, die zum Abend aber nachlassen. Die Höchstwerte liegen bei sehr kühlen acht bis zwölf Grad, in Höhenlagen bei vier bis sieben Grad.

Von dpa