Innenminister: Umstrittener Taser-Einsatz war in Ordnung

Düsseldorf/Dortmund (dpa/lnw) - Nach umstrittenen Taser-Schüssen der Polizei in Dortmund hält das zuständige Landesamt den Einsatz des Elektroschock-Geräts für «rechtlich zulässig und verhältnismäßig». «Dieser Bewertung schließe ich mich an», so Innenminister Herbert Reul (CDU) in einem Bericht an den Landtag. Der Vorfall vom 20. März hatte Ende April für Debatten gesorgt, nachdem ein Video des Einsatzes publik geworden war.

