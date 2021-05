Einbrecher stehlen mehrere Paletten Gesichtsmasken

Dortmund (dpa/lnw) - Mehrere Paletten mit medizinischen Gesichtsmasken haben Einbrecher aus einer Lagerhalle in Dortmund gestohlen. Die Diebe seien offenbar am vergangenen Wochenende gewaltsam in den Lagerraum eingedrungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Aufgrund der Anzahl der Paletten gehen die Beamten davon aus, dass die Täter ein oder mehrere Fahrzeuge für den Abtransport nutzten. Der Eigentümer habe den Einbruch am Montagmorgen bemerkt. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich.

Von dpa