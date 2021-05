Essen (dpa) - Wegen erhöhter Chrom-Werte an Außensohle und einem Lederpatch hat die Firma Grohmann Schuhimport GmbH aus Salzburg Babykrabbelschuhe zurückgerufen. Das Produkt «Walkx Baby Krabbelschuhe, Filz» sei in einer Aktion am 11. Februar 2021 bei Aldi Nord gehandelt worden, teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de am Dienstag mit.

Von dpa