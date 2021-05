Gebauer dringt auf Präsenzunterricht bei niedriger Inzidenz

Schulen müssen gemäß der Bundes-Notbremse in den Distanzunterricht, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern, an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165 überschreitet. Erst wenn sie stabil darunter liegen ist eine Rückkehr in Form von Wechselmodellen möglich.

Die Ministerin verteidigte, vergleichsweise lange am Präsenzunterricht festgehalten zu haben, weil sie den Unterricht vor Ort für die «beste Form des Lehrens und Lernens» halte. Es habe sich zudem gezeigt, dass die Zahlen erst jetzt sinken würden, obwohl die Schulen schon länger geschlossen seien. Sie verwies auf Studien, die nahelegten, dass im Gegenteil geöffnete Schulen mit ihren Hygienekonzepten sicherer seien als wenn Jugendliche in ihrer Freizeit ohne Schutz aufeinanderträfen.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-468364/2