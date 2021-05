Die Autobahn wurde in Richtung Köln zwischen Wuppertal-Langerfeld und Wuppertal-Ronsdorf wegen Bergungsarbeiten zeitweise komplett gesperrt. Um die Mittagszeit gab die Polizei die Strecke wieder frei. Am Vormittag bildeten sich laut WDR mehr als zehn Kilometer Stau.

Kurz nach dem Unfall habe es einen weiteren Zusammenstoß in der Gegenrichtung gegeben, sagte der Sprecher. Zu diesem Unfall gab es zunächst keine weiteren Informationen. Eine Sperrung auch in Richtung Dortmund konnte schon am Morgen teils wieder aufgehoben werden, teilte die Polizei mit. Zum Teil seien auch Autobahnauffahrten gesperrt worden.

