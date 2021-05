Vollsperrung auf der A1 nach Unfällen bei Wuppertal

Wuppertal (dpa/lnw) - Zwei schwere Unfälle auf der Autobahn 1 bei Wuppertal haben am Mittwochmorgen im Berufsverkehr für starke Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Richtung Köln sei die Autobahn voraussichtlich noch bis zum Mittag komplett gesperrt, in Gegenrichtung Dortmund sei die Sperrung teils schon wieder aufgehoben, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Unfälle hätten sich auch witterungsbedingt bei Graupelschauer ereignet, sagte ein Sprecher. Zum Teil seien auch Autobahnauffahrten gesperrt. Informationen zu den Unfällen gab es zunächst nicht, Aufnahmeteams der Polizei seien im Einsatz.

Von dpa