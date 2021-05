Mann will Kumpel mit Falschgeld aus der Patsche helfen

Aachen (dpa/lnw) - Bei einer Polizeikontrolle in Aachen hat ein Mann versucht, seinem von einer Pfändung bedrohten Freund mit Falschgeld zu helfen. Das Duo war in einem Auto unterwegs und von der Polizei in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden überprüft worden, wie die Bundespolizei am Mittwoch in Aachen mitteilte. Dabei stellte sich heraus, dass bei dem 30-Jährigen eine Pfändungsausschreibung von über 1600 Euro offen war. Da der Mann das Geld nicht dabei hatte, trat der Bekannte in Aktion: Er lieh dem Mitfahrer als Teilbegleichung der Schuld 500 Euro in Hunderternoten. Allerdings ließen sich die Beamten nicht leimen und bemerkten, dass es sich um Blüten handelte.

Von dpa