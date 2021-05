Aus Japan-Tag werden coronabedingt Japan-Tage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Aus dem Publikumsmagnet Japan-Tag werden in diesem Jahr in Düsseldorf Japan-Tage mit Online-Veranstaltungen und der Hoffnung auf eine Anime-Messe und Feuerwerk im Spätsommer. Das Fest der deutsch-japanischen Freundschaft werde räumlich und zeitlich entzerrt, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Geplant seien zahlreiche Veranstaltungen, ein Teil davon digital von Mai bis in den Herbst hinein. Als Höhepunkte nannte er unter anderem eine virtuelle Online-Convention DigiKomi am 22. Mai, die für den 7. und 8. August geplante Anime- und Japan-Expo DoKomi sowie das japanische Feuerwerk etwa im Spätsommer oder Herbst. «Wir wollen die ganze Bandbreite japanischer Kultur in Düsseldorf zeigen.»

Von dpa