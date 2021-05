Noch dieses Jahr grenzüberschreitendes Polizeiteam geplant

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Grenzregion zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen soll künftig ein deutsch-niederländisches Polizeiteam eingesetzt werden. Er strebe eine strukturierte Zusammenarbeit mit Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) an, erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Innenausschuss des Landtags. Er habe vorgeschlagen, jeweils ein GPT im Dreiländereck - an der deutschen Grenze zu Belgien und den Niederlanden - und eines am Niederrhein aufzustellen. Mit seinem niederländischen Amtskollegen Ferdinand Grapperhaus habe er im vorigen November vereinbart, zumindest eines dieser zusätzlichen Polizeiteams noch dieses Jahr einweihen zu können.

Von dpa