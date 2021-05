Studierende beklagen mangelnde finanzielle Unterstützung

München (dpa) - In einem gemeinsamen Hilferuf haben die Landesstudierendenvertretungen mehrerer Bundesländer am Mittwoch auf die teils prekäre Situation der Studierenden in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. «Viele Studierende befinden sich weiterhin in einer schweren finanziellen Notlage. Das Anhalten der Pandemie verschlimmert die Lage zusehends», hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Von dpa