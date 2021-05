Freispruch für Boxer nach Auseinandersetzung mit Saunagast

Bonn (dpa/lnw) - Nach einer Auseinandersetzung mit einem Saunagast hat das Bonner Landgericht einen Boxer in zweiter Instanz vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen. Der 34-Jährige habe sich in einer Notwehrlage befunden, als er den anderen Mann mit einem Mülleimerdeckel bewusstlos geschlagen habe, verkündete das Gericht am Mittwoch. In erster Instanz war der Boxer zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Sportler hatte sich aber zu Unrecht verurteilt gefühlt und war in Berufung gegangen.

Von dpa