Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) begrüßt den vom Bundeskabinett beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Allerdings müsse der Bund einen höheren Anteil an den Betriebskosten übernehmen als bisher in Aussicht gestellt, forderte er am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa