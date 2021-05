Transporter fährt ungebremst auf Lkw:Fahrer stirbt

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein 24-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der A2 bei Bielefeld ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Transporter am Mittwochabend ungebremst auf einen stehenden Lastwagen gefahren, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 22-jährige Lkw-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 2 war hinter der Anschlussstelle Bielefeld-Ost in Richtung Dortmund vorübergehend gesperrt.

Von dpa