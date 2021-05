Laschet bekommt Europäischen Handwerkspreis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird mit dem Europäischen Handwerkspreis ausgezeichnet. Laschet erhalte die von den NRW-Handwerksorganisationen verliehene Auszeichnung für seinen Einsatz «für ein Europa der Vielfalt, der Wettbewerbsfähigkeit, der Nachhaltigkeit und partnerschaftlichen Beziehungen Deutschlands und Nordrhein-Westfalens zu den Nachbarn», hieß am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Preis wird dem Unions-Kanzlerkandidaten und CDU-Bundesvorsitzenden am kommenden Montag im Kölner Rathaus durch Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Spitzenvertreter des Handwerks überreicht.

