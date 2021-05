Verdächtiger springt Polizisten in Kung-Fu-Manier an

Bochum (dpa) - In Kung-Fu-Manier mit den Füßen voran hat ein 31-Jähriger in Bochum zwei Polizisten angegriffen. Die Beamten hatten den betrunkenen Mann bei Ermittlungen zu einer Unfallflucht am frühen Donnerstagmorgen zu Hause aufgesucht. Als er nach mehrmaligem Klingeln öffnete, sei er den beiden unvermittelt entgegengesprungen und habe versucht, sie zu verletzen, berichtete die Polizei Bochum. Mit seinem Sprung traf er einen Beamten am Oberkörper. Die Polizisten konnten den polizeibekannten Mann schließlich überwältigen. Er steht unter Verdacht, mit seinem Wagen zuvor gegen einen Verteilerkasten gefahren zu sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise brachten die Polizei wenig später auf die Spur des Mannes.