Pokalfinale: Nagelsmann will «keine Experimente» in Dortmund

Leipzig (dpa/lnw) - Bei der Pokal-Generalprobe gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga will RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nicht pokern. «Es gibt nicht allzu viel Spielraum für Experimente», sagte der 33-Jährige am Donnerstag und erklärte in Richtung BVB-Trainer Edin Terzic: «Ich kann Edin den Tipp geben, dass wir nichts machen werden, was wir noch nie gemacht haben. Wir wollen das Spiel gewinnen.» Leipzig muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim BVB antreten, trifft dann am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim Pokalfinale in Berlin wieder auf die Borussia.

Von dpa