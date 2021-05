Eberl rechnet nicht mehr mit Modellversuch für Zuschauer

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl erwartet nicht mehr, dass im letzten Heimspiel des Fußball-Bundesligisten in dieser Saison im Rahmen eines Corona-Modellprojektes Zuschauer ins Station kommen können. «Eigentlich ist der Zug abgefahren, weil wir länger unter 100 sein müssten», sagte Eberl am Donnerstag mit Blick auf die Corona-Inzidenzzahl in der Stadt. Ein solches Absinken deute sich derzeit nicht an. «Stand heute sieht es danach aus, dass es kein Modellprojekt geben wird leider.» Gladbach bestreitet am 15. Mai sein letztes Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart.

Von dpa