Nach Streit: Unbekannter schüttet Kaffee auf Autofahrerin

Ahaus (dpa/lnw) - Eine Frau ist in Ahaus auf dem Parkplatz eines Supermarkts von einem Unbekannten mit einem Becher Kaffee beschüttet worden. Die beiden waren am Montag nacheinander auf den Parkplatz gefahren, so die Polizei. Nachdem die Frau eingeparkt hatte, sei der Fahrer des anderen Autos zu ihr gekommen, habe sie beschimpft und einen Becher heißen Kaffee auf sie und ihren Wagen geschüttet. Wieso der Mann sich so verhielt, blieb zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa