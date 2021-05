Verband: Lkw-Fahrer bei Impfreihenfolge in NRW benachteiligt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Lkw-Fahrer, Lagerarbeiter und Disponenten werden nach Auffassung der Verkehrswirtschaft bei der Impfreihenfolge in Nordrhein-Westfalen benachteiligt. «Unsere Leute stehen für die Grundabsicherung der Gesellschaft ein», erklärte der Vorsitzende des Verbandes Verkehrswirtschaft und Logistik NRW, Horst Kottmeyer, am Donnerstag. Man drängele sich nicht um eine höhere Einstufung in der Impfreihenfolge. «Es ist für uns nur unerklärlich und enttäuschend, dass ausgerechnet in NRW - im Logistikland Nr. 1 der Bundesrepublik - Logistiker schlechter gestellt werden», betonte er. Gerade die Lkw-Fahrer seien viel unterwegs und hätten viele Kundenkontakte.

Von dpa