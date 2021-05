Bestatter: Werden beim Impfen wieder einmal vergessen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bestatter sehen sich trotz erheblicher Risiken durch den Umgang mit Corona-Toten in der Impfreihenfolge in Nordrhein-Westfalen übergangen. «Wir fragen: Warum vergisst NRW wieder einmal die Bestatter - das weckt schlechte Erinnerungen an die Missachtung der Bestatter bezüglich Schutzausrüstung, Kinderbetreuung und Systemrelevanz zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020», erklärte die Spitze des Bestatterverbandes NRW am Donnerstag zum Impfstart bei einem Teil der Berufe aus der Priorisierungsgruppe 3. In zahlreichen anderen Bundesländern seien die Mitarbeiter des Bestattungshandwerks längst geimpft oder hätten zumindest ein Impfangebot bekommen.

Von dpa