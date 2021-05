Gütersloh (dpa/lnw) - Der Kreis Gütersloh hat an Landwirte appelliert, nicht weiter Termine im Impfzentrum zu buchen: «Sie sind noch nicht impfberechtigt und werden am Impfzentrum abgewiesen.» Landwirte, die bereits einen Termin gebucht haben, sollten diesen wieder freigeben, so der Kreis. «Sie blockieren die Impftermine für die impfberechtigten Gruppen.»

Von dpa