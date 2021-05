Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das Ordnungsamt am Mittwoch um Amtshilfe gebeten, um den Laden zu durchsuchen. Der Junge baute sich nach Darstellung der Polizei vor den Beamten auf und wollte sie nicht reinlassen. Er musste mit auf die Wache, wurde dort von seiner Mutter abgeholt und kehrte wieder in den Laden zurück - wo er die Polizisten erneut anging.

Er bekam Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Im Hinterzimmer des Ladens fand man zwei illegale Glücksspielautomaten und Hanfpflanzen.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-496181/2