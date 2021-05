«Enkeltrick»: Männer in Rhein-Pfalz-Kreis festgenommen

Die Männer wurden demnach am 29. April festgenommen. Ein weiterer Beschuldigter wurde der Polizei zufolge im Kreis Kleve angetroffen. «Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten und weiterer Wohnungen stellten die Beamten zahlreiche Handys und weitere Beweismittel sicher.» In dem Fall arbeiteten die Ermittlungsbehörden in Trier, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen zusammen. Bei dem Betrug geben sich Anrufer am Telefon als Enkel aus, der dringend Geld braucht. Oft zahlen die überrumpelten Opfer fünfstellige Beträge an unbekannte Abholer.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-496178/3