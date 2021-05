Geflügelpest: Kreis Paderborn hebt letzten Sperrbezirk auf

Paderborn/Delbrück (dpa/lnw) - Nach fünf Ausbrüchen der Geflügelpest im Kreis Paderborn im März und April hebt der Kreis von Freitag an auch den letzten Sperrbezirk auf. Klinische Untersuchungen hätten in dem Sperrbezirk in Delbrück keine weiteren Auffälligkeiten ergeben, teilte der Kreis am Donnerstag mit. Dennoch blieben einige Einschränkungen etwa für den Tiertransport und die Aufstallungspflicht vorerst in Kraft. 536 Geflügelbetriebe im Kreisgebiet würden weiter beobachtet. Wegen der Ausbrüche der ansteckenden Krankheit waren insgesamt rund 315 000 Hühner getötet worden.

Von dpa