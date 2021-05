Priorisierungsgruppe 3 – einige müssen noch warten

Münster/Düsseldorf -

Groß war am Donnerstag der Ansturm auf die Impftermine der Priorisierungsgruppe 3 in den Impfzentren. Doch einige Berufs- und Personengruppen, die zur Prio-Gruppe 3 gehören, dürfen sich noch nicht anmelden. Das NRW-Gesundheitsministerium erläutert das Verfahren – und berichtet, wer in Kürze an der Reihe ist.