Niederländer Mulders als Kölner Opernintendant bestellt

Köln (dpa) - Der Niederländer Hein Mulders ist offiziell als neuer Opernintendant bestellt worden. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstag. Zuvor hatte sich am 12. April bereits der Hauptausschuss der Stadt für den 58-Jährigen entschieden, der von einer Findungskommission ausgewählt worden war. Mulders tritt sein Amt am 1. September 2022 an. Derzeit ist er in Essen als Intendant für die Sparten Aalto-Musiktheater, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen verantwortlich.

Von dpa