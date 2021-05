Senior in Hilchenbach erstochen: Urteil erwartet

Siegen (dpa) - Im Mordprozess um die Tötung eines Seniors mit einem Schraubendreher und einem Messer im siegerländischen Hilchenbach wird für heute das Urteil erwartet. Der 20 Jahre alte Angeklagte soll im August 2020 auf der Suche nach Wertgegenständen und Drogen in das Haus des 74-Jährigen eingedrungen und ihn mit mehr als 70 Stichen getötet haben. Nach der Tat soll der Deutsche über den PC seines Opfers zwei E-Bikes im Wert von über 10 000 Euro bestellt haben. Als er diese tags darauf mit einer gefälschten Überweisung bezahlen wollte, fiel er auf. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, aus Mordlust und Habgier getötet zu haben. Gleichzeitig hält sie ihn aufgrund einer paranoiden Schizophrenie für schuldunfähig und will ihn daher im Maßregelvollzug unterbringen lassen. Nun entscheidet das Landgericht Siegen.