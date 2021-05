Zehn Leichtverletzte bei Brand einer Kunststoffpresse

Ochtrup (dpa/lnw) - Beim Brand einer Kunststoffpresse in einer Firma im münsterländischen Ochtrup sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Die Mitarbeiter wurden in Krankenhäuser gebracht, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Demnach brannte am Donnerstag die Maschine in dem Betrieb. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle bringen können. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten am Freitag weiter an.

Von dpa