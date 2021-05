Verfolgungsfahrt auf A1 zwischen Dortmund und Leverkusen

Dortmund/Leverkusen(dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat sich zwischen Dortmund und Leverkusen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 23-Jährige sollte in der Nacht zu Freitag in Dortmund von Beamten kontrolliert werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er missachtete aber die Anhaltezeichen und flüchtete auf die Autobahn 1 in Richtung Köln. Dort sei er teils so gefährlich und schnell gefahren, dass die Polizisten ihn nicht ausbremsen konnten. Auch ein Hubschrauber wurde bei der Fahndung eingesetzt.

Von dpa