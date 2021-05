Kutschaty fordert Feiertag für «Tag der Befreiung» am 8. Mai

Düsseldorf (dpa/lnw) -Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Thomas Kutschaty fordert, den Jahrestag des Kriegsendes (8. Mai 1945) bundesweit zum gesetzlichen Feiertag zu machen. «Wir müssen den 8. Mai zu einem Tag gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung in jeglicher Form machen», sagte Kutschaty am Freitag in Düsseldorf.