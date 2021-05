Geimpfte sollen mit Lockerung verantwortungsvoll umgehen

Berlin (dpa) - Angesichts der Lockerung von Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zu gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. «Jetzt befinden wir uns in einer sehr kritischen Phase der Pandemie, eine Phase, in der dieser Zusammenhalt leicht gefährdet werden könnte», sagte der CDU-Chef am Freitag im Bundesrat in Berlin. «Dazu brauchen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Glück», forderte der Unions-Kanzlerkandidat von vollständig Geimpften. Wenn sie Menschen begegnen, «die noch auf die Impfung hoffen», sollten sie ihnen mit einer «Geste des Respekt» begegnen und nicht mit «triumphalistischem Überschwang».

Von dpa