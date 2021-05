Freiburgs Torhüter Flekken kehrt in Köln zurück

Freiburg (dpa) - Torhüter Mark Flekken wird im Auswärtsspiel des badischen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg beim 1. FC Köln am Sonntag (13.30 Uhr) nach seiner langen Verletzungspause sein Saison-Debüt geben. «Er kommt in Köln zum Einsatz, auch gegen Bayern und gegen Frankfurt wird er zum Einsatz kommen», sagte Trainer Christian Streich am Freitag: «Er ist wieder soweit, jetzt wollen wir ihm die drei Spiele geben. Das ist mit den anderen Torhütern abgesprochen.»