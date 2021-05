Junge findet 400 Euro in Gebüsch: Und darf sie nun behalten

Gütersloh (dpa) - Schöne Belohnung für einen ehrlichen Jungen aus Gütersloh: Ben (10) hatte vor einem halben Jahr 400 Euro in einem Gebüsch am Rande des Schulhofs gefunden, zur Polizei gebracht - und darf sie nun behalten. Da das Geld offensichtlich nicht mit einer Straftat zusammenhing und der Besitzer sich nicht gemeldet hatte, stehe der Fund nach sechs Monaten dem Finder zu, teilte die Stadt am Freitag mit.