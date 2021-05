Zwölf Autos in Solingen ausgebrannt: 400 000 Euro Schaden

Solingen (dpa/lnw) - Auf dem Gelände eines Autohändlers in Solingen sind zwölf Fahrzeuge ausgebrannt. Zwei weitere seien durch das Feuer beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Sachschaden werde auf etwa 400 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Brand war den Angaben nach am späten Freitagabend an zwei verschiedenen Stellen auf dem Gelände ausgebrochen. Die Flammen drohten auch auf das Autohaus überzugehen. Die Feuerwehr verhinderte das aber. Das Feuer wurden dem Sprecher zufolge wohl gelegt. Die genaue Brandursache war aber zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa