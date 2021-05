Hagen (dpa/lnw) - Der Brand einer rund 400 Quadratmeter großen Fabrikhalle in Hagen hat die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag auf Trab gehalten. Knapp hundert Einsatzkräfte hätten das Feuer in etwa vier Stunden bekämpft, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Halle sei ausgebrannt, eine Ausbreitung auf weitere Gebäude habe aber verhindert werden können.

Von dpa