Flick debütiert für S04 - Hoffenheim wieder mit Baumgartner

Sinsheim (dpa) - Der schon abgestiegene FC Schalke 04 beginnt seine vier Spiele lange Abschiedstournee in der Fußball-Bundesliga mit einer stark veränderten Abwehr. Weil Benjamin Stambouli und Salif Sané (jeweils fünfte Gelbe Karte) sowie Malick Thiaw (Gelb-Rote Karte) allesamt gesperrt fehlen, muss Trainer Dimitrios Grammozis am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim auf frische Kräfte setzen. Neben dem früheren Weltmeister Shkodran Mustafi stehen auch Bastian Oczipka und der 21 Jahre junge Debütant Florian Flick in der Startelf.

Von dpa