Lkw reißt Schranken ab: Teilausfälle bei der Bahn

Herne (dpa/lnw) - Ein Lastwagen ist in Herne trotz Rotlicht über einen Bahnübergang gefahren, hat die Schranken abgerissen und dadurch für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt. Der Streckenabschnitt zwischen Gelsenkirchen und Wanne-Eickel sei am Samstag für rund vier Stunden voll gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sowohl der RE2 zwischen Düsseldorf und Osnabrück als auch der RE42 zwischen Mönchengladbach und Münster waren nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn betroffen. Demnach sei es in beiden Richtungen zu Teilausfällen gekommen. Auch im Fernverkehr seien Züge über den Ersatzhalt Haltern umgeleitet worden.

Von dpa