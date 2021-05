Essen (dpa/lnw) - Viel Sonne und bis zu 28 Grad: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf einen sommerlichen Muttertag freuen. Für den Monat Mai werde es am Sonntag sehr warm, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen.

Von dpa